Александр Емельяненко отреагировал на избиение Харитонова бойцом MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на конфликт коллег Адама Яндиева и Сергея Харитонова, в ходе которого последний был избит. Об этом сообщает Vseprosport.ru.

Спортсмен занял сторону нападавшего, отметив, что пострадавший должен был быть готов отразить атаку, а не «стоять и катать яйца из одного кармана в другой». Емельяненко также считает, что открывать уголовное дело не нужно.

«Я видел лишь, что между двумя гражданами произошел конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам», — добавил боец. Кроме того, Емельяненко отметил, что не верит в слова пострадавшего о том, что Яндиев должен ему два миллиона рублей.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Конфликт начался после словесной перепалки. Яндиев нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов, после чего тяжеловеса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами орбитальной кости и носа со смещением. Против нападавшего возбуждено два уголовных дела.