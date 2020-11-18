Адвокат Харитонова рассказал о дезориентации бойца из-за травм

Александр Кравцов, адвокат российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова, рассказал о самочувствии клиента после драки с соотечественником Адамом Яндиевым. Его слова приводит ТАСС.

Кравцов заметил, что врачи оценивают состояние бойца как удовлетворительное, но Харитонов чувствует себя плохо из-за травм. «Есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — подчеркнул юрист.

Ранее 18 ноября сообщалось, что Яндиев вышел на свободу из изолятора временного содержания (ИВС) в Москве, куда его поместили после задержания. Он пообещал позже прокомментировать случившееся.

17 ноября на драку отреагировал другой боец ММА Магомед Исмаилов. Он подчеркнул, что в ситуации «много вопросов и неординарностей», и призвал «выслушать вторую сторону».

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.