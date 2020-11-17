Адвокат порассуждал о возможном наказании для избившего Харитонова бойца MMA

Адвокат Андрей Князев порассуждал о возможном наказании для бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева, избившего Сергея Харитонова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению юриста, такие дерзкие преступления часто караются реальными тюремными сроками. Большое значение будет иметь тяжесть нанесенных травм, которую определит суд. Князев также добавил, что при избрании меры пресечения для Яндиева будут учитываться места его регистрации и работы, а также возможность повторения преступления.

Ранее 17 ноября Харитонов допустил, что после избиения ему придется делать операцию за границей. Также спортсмен рассказал, что у него сломаны орбитальная кость, нос и поврежден правый глаз. Травмы заставят его сделать паузу в карьере минимум на три месяца.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.