Против избившего Харитонова бойца MMA возбудили уголовное дело

Против российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева по кличке Борода возбудили дело после избиения соотечественника Сергеея Харитонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу ГУ МВД по Москве.

В отношении подозреваемого было возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.