Подозреваемый в избиении бойца ММА Харитонова задержан

Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел одного из участников драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

В ведомстве подтвердили, что в конфликте участвовали три человека. Двоих из них доставили в медицинское учреждение, а третьего увезли в отдел. Собеседник агентства отметил, что по факту произошедшего проводится проверка, позже будет принято процессуальное решение.

Участвовавший в инциденте боец смешанных единоборств Руслан Абдо в беседе с журналистами Life рассказал, что Адам Яндиев сначала бросился на него, а затем и на Харитонова. Нападавший при этом сжимал в руке какой-то предмет, благодаря которому смог нанести серьезные травмы обоим мужчинам: по словам Абдо, спортсмен не только сломал обоим носы, но и повредил орбитальную кость Харитонову.

Собеседник портала счел произошедшее постановкой, так как драку якобы снимали приятели Яндиева. Абдо отметил, что он не понимает, почему Яндиев начал драться. «Есть ситуация с долгом, есть куча разных нюансов, которые давно уже были улажены, — и конфликта давным-давно не было. Почему-то в этот раз Яндиев снимал все это на камеру, решил все это дело поднять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей начало драки между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. На кадрах видно, что Яндиев ударил Харитонова первым. Перед этим бойцы стояли друг напротив друга и разговаривали.