Бойцу ММА Харитонову после драки с «Бородой» потребовалась операция

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в субботу из-за перелома носа, полученного в драке с другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

У 40-летнего тяжеловеса диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза.

«Сергей будет прооперирован в субботу из-за травмы носа», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что Яндиев вместе со своим другом-спортсменом Русланом Абдо накинулись на Харитонова после словесного конфликта.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоуше1нах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.