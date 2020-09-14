Нокаутированный Харитоновым британец завершил боксерскую карьеру

Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен отказался комментировать причины такого решения. По информации источника, многие друзья и коллеги Уильямса были обеспокоены его состоянием в бою с Харитоновым. По их мнению, британцу больше не стоит выходить на ринг.

11 сентября Харитонов победил Уильямса. Рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе.

Россиянин известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

На счету Уильямса 31 бой в профессиональной боксерской карьере. Он одержал 54 победы и потерпел 28 поражений. Первый раз боксер объявлял об уходе из спорта в 2018 году.