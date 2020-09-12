Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов впервые выступил по правилам бокса и одолел британца Дэнни Уильямса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин одолел 47-летнего оппонента во втором раунде. Рефери зафиксировал победу Харитонова техническим нокаутом.

Для 40-летнего Харитонова бой дебютным в профессиональном боксе. Среди любителей россиянин неоднократно становился призером соревнований. Тяжеловес также пробовал себя в кикбоксинге, где на его счету шесть побед и четыре поражения.

Харитонов известен по выступлениям в Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

В 2004 году Уильямс одержал громкую победу, нокаутировав бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. В активе британца 54 победы и 28 поражений. Профессиональную карьеру он начал еще в 1995 году.