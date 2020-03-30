Российский боец MMA назвал себя вороным конем и отказался соблюдать карантин

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что отказывается соблюдать карантин во время пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Харитонов сказал, что отлично себя чувствует и не собирается оставаться дома. «Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно», — посчитал он. При этом боец отметил, что не нарушает закон, а поддерживает форму в специально отведенных местах.

29 марта олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что отказывается сидеть дома: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг».

Позднее в этот же день стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начал действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы, вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались.

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