Боец MMA Харитонов оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов в эфире РЕН ТВ оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса против британца Дэнни Уильямса.

Харитонов заявил, что тактически планировал завершить поединок в пятом или шестом раунде эффектным нокаутом. «Понравился ли мне мой дебют в боксе? Честно скажу — очень понравился! Почувствовал себя в своей стезе. Да, я боец ММА, но начинал я боксером. Психологически бой для меня был очень непрост. Дальше будут более громкие вызовы», — добавил он.

Россиянин одолел 47-летнего Уильямса 11 сентября. Рефери зафиксировал победу Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.

Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе. Среди любителей россиянин неоднократно становился призером соревнований. Он известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

В 2004 году Уильямс одержал громкую победу, нокаутировав бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. В активе британца 54 победы и 28 поражений. Профессиональную карьеру он начал еще в 1995 году.