Бойца MMA Харитонова избили

Неизвестный напал на российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

40-летнего тяжеловеса избили в Москве. Злоумышленник нанес несколько ударов кастетом. Как сообщает РЕН ТВ, Харитонов был госпитализирован.

7 ноября Харитонов провел поединок в Дубае. Российский тяжеловес нокаутировал британца Оле Томпсона в первом раунде противостояния.

В сентябре Харитонов принял участие в поединке по правилам бокса. Россиянину удалось победить британца Дэнни Уильямса. После боя с Харитоновым он завершил карьеру.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоуше1нах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.