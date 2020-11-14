Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА

Появилось видео драки между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Сергеем Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода». Запись потасовки на московском стадионе «Лужники» опубликовал Telegram-канал «112».

По информации канала, Яндиев вместе со своим другом спортсменом Русланом Абдо накинулись на Харитонова после словесного конфликта. В результате все трое пострадали и находятся в больнице.

Полиция приступила к расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что на Сергея Харитонова напал неизвестный. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоуше1нах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.