Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в конце 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Это может произойти 19 декабря», — сообщили в команде спортсмена. Кто рассматривается в качестве возможного соперника бойца, не уточняется. Таким образом, в UFC стало на одного россиянина больше.

27-летний Шаблий ранее выступал в организациях Pro FC и Fight Nights Global. Всего на его счету 19 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Последний поединок он провел 22 декабря 2019 года и победил 38-летнего бразильца Александра Сидада на турнире Professional Fighting Championship 66.

Ранее 13 ноября сообщалось, что бой с участием россиянина Забита Магомедшарипова возглавит турнир UFC. Поединок назначен на январь 2021 года, точная дата пока не известна. Соперник также пока не определен.