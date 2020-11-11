Боец MMA «задушил» соперника до потери сознания

Израильский боец смешанного стиля (MMA) Натан Леви одержал победу путем сдачи соперника на Dana White Contender Series (DWCS) и завоевал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Леви досрочно завершил схватку против американца Шахина Сантаны. 29-летний представитель Израиля в третьем раунде сумел занять доминирующую позицию в партере и применить прием «треугольник руками». Сантана не сдался, тем самым дав сопернику себя задушить. Бой остановил рефери, присудив Леви победу.

По итогам турнира Леви обеспечил себе подписание контракта с UFC. Несмотря на это, у израильтянина запланирован поединок в рамках Legacy Fighting Alliance 20 ноября.