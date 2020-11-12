Американец помог нарисовать граффити в честь Нурмагомедова

На стене многоэтажного жилого дома в дагестанском городе Дербент появилось граффити в честь чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. С концепцией рисунка помог американский художник, известный под псевдонимом Bosslogic, сообщает РИА «Дагестан».

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Автором граффити выступил художник Слава МОФФ. В основу его рисунка легла работа Bosslogic, который разрешил использовать ее в России. МОФФ изобразил Нурмагомедова одетым в спортивную форму, головной убор — папаху и с чемпионским поясом в руке. Рядом со спортсменом стоит его отец, который держит правую руку на плече сына. По данным «Пятого канала», этот рисунок — самое большое в России граффити, посвященное чемпиону. В высоту оно достигает десять метров.

Фотография дома с обновленной стеной появилась в Instagram-аккаунте, посвященном жизни города. Пользователи оценили работу в комментариях. Многие назвали ее «отличной», предложив создавать в Дербенте побольше подобных рисунков, и посоветовали добавить на стену несколько надписей в качестве напоминаний.

В октябре 2020 года глава администрации села Сильди в Цумадинском районе Абдурахман Абдурахманов рассказал, что Нурмагомедов выделил деньги на ремонт местных дорог. Тогда в Instagram-аккаунте района появилась видеозапись, на которой было видно, что к тому времени завершилась основная часть работ, а в некоторых местах остался строительный мусор. По словам Абдурахманова, помимо пешеходных улиц, Нурмагомедов также оплатил ремонт автодороги, ведущей в Сильди.

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