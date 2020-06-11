Россияне отстояли граффити со звездой 80-х

В Санкт-Петербурге активисты не дали сотрудникам коммунальных служб закрасить граффити с солистом российской рок-группы «Алиса» Константином Кинчевым. Об этом сообщает 78.ru.

Масштабное изображение звезды 80-х во дворе дома № 47 на Лиговском проспекте удалось отстоять инициативной группе во главе с основателем и директором музыкального магазина CastleRock Леонидом Фридманом.

«Все решено, граффити останется во дворе магазина "Кастл Рок" — пока что. И будет еще долго радовать жителей и гостей Питера. Дворник сказал, что не будет закрашивать его. Спасибо шефу магазина Леониду Фридману за решение вопроса и урегулирование ситуации — по-человечески и со здравым смыслом», — такая запись появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В мае петербургские вандалы испортили граффити с изображением актера Сергея Бодрова-младшего. Портрет Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из фильма «Брат», в котором он исполнил главную роль, изображен на стене трансформаторной подстанции. Хулиганы нанесли поверх граффити надпись краской красного цвета.

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