Петербургский художник открыл огонь по мешавшим разрисовывать вагон охранникам

В Санкт-Петербурге художник открыл огонь по охранникам, мешавшим ему с приятелями разрисовывать вагон. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 23 апреля сотрудники правоохранительных органов заметили группу молодых людей, которые наносили граффити на двухэтажный вагон рядом с железнодорожной станцией, и попытались задержать их. Те поспешили скрыться, а один из художников открыл по преследователям огонь из газового пистолета.

Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Екатеринбурге полицейский застрелил человека, который во время задержания попытался отнять у него табельный пистолет.

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