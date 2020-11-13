Бой с участием россиянина Магомедшарипова возглавит турнир UFC

Поединок с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Соперники на данный момент рассматриваются», — заявил Магомедов. Он подчеркнул, что мексиканец Яир Родригес является ненадежным вариантом, так как встреча бойцов, назначенная на 29 августа, сорвалась из-за его травмы. Агент добавил, что бой назначен на январь 2021 года.

В августе сообщалось, что Магомедшарипов изъявил желание провести бой по правилам бокса, но данная идея не получила развития.

После срыва поединка с Родригесом Магомедшарипов обратился к UFC с призывом в будущем предоставить ему титульный бой. Тогда россиянин также бросил вызов действующему чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски. Последний не захотел с ним драться.

Магомедшарипов ни разу не уступал в рамках UFC. На его счету шесть побед в шести поединках в промоушене. Всего в карьере он одержал 18 побед при единственном поражении.