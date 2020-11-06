Игрок «Челси» извинился за лайк под постом Нурмагомедова про Макрона

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за лайк, поставленный под постом российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Об этом сообщает Daily Mail.

Рюдигер, который исповедует ислам, поставил лайк под публикацией Нурмагомедова с изображением отпечатка ботинка на лице Макрона. Позже спортсмен убрал отметку «нравится» — так же, как и его партнер по сборной Германии Месут Озил.

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Публикация Нурмагомедова вызвала широкий резонанс. Выпад в адрес президента Франции поддержали и другие бойцы. В частности, Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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