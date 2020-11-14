Адвокат Харитонова раскрыл состояние бойца после избиения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов напишет заявление в правоохранительные органы после его избиения в «Лужниках». Подробности произошедшего раскрыл его адвокат Александр Кравцов на своей странице в Instagram.

По словам адвоката, на бойца было совершено нападение, он находится в больнице в «очень плохом состоянии». У Харитонова сотрясение головного мозга, гематома на лице и ушибы.

«Сейчас мы находимся в больнице, где врачи устанавливают степень тяжести причиненного вреда здоровью... Мы собираемся написать заявление, а дальше как правоохранительные органы примут решение», — сказал Кравцов.

13 ноября на Сергея Харитонова напал неизвестный. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали

Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что российский боец ММА Адам Яндиев по прозвищу «Борода» вместе со своим другом-спортсменом Русланом Абдо накинулись на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, в субботу он будет прооперирован из-за перелома носа.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушенах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.