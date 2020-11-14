Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео

Начало драки между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Сергеем Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода» попало на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликована в Instagram.

На кадрах видно, что Яндиев ударил Харитонова первым. Перед этим бойцы стояли напротив друг друга и разговаривали.

Ранее сообщалось, что Харитонов напишет заявление в правоохранительные органы после его избиения. Его адвокат Александр Кравцов рассказал, что на бойца было совершено нападение, он находится в больнице в «очень плохом состоянии».

13 ноября появилось видео потасовки между бойцами ММА Харитоновым и Яндиевым. Сообщалось, что Яндиев вместе со своим другом-спортсменом Русланом Абдо накинулись на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, в субботу он будет прооперирован из-за перелома носа.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушенах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.