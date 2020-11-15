Харитонов обозначил срок восстановления после избиения бойцом ММА

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов обозначил срок, который ему потребуется для восстановления после избиения бойцом Адамом Яндиевым по кличке Борода. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам спортсмена, Яндиев сломал ему орбитальную кость и нос, а также повредил правый глаз. Харитонов рассчитывает, что его прооперируют в понедельник, 16 ноября, однако он еще не выбрал, где проходить лечение: в России, Израиле или США.

Такие травмы поставят паузу в его карьере минимум на три месяца. «Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь», — отметил боец.

Ранее Харитонов назвал причину драки с Бородой. Он познакомился с Яндиевым три года назад, после чего неоднократно одалживал ему деньги и покупал дорогие подарки. В общей сложности Борода должен ему около миллиона рублей, однако он отказывался возвращать долг. В день драки они также начали разговаривать о деньгах. «Он сказал, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил», — поделился боец.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиева задержали, против него открыто два уголовных дела.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

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