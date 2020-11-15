Харитонов назвал причину драки с Бородой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов назвал причину драки с бойцом Адамом Яндиевым по кличке Борода. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

Харитонов рассказал, что познакомился с Яндиевым три года назад, после чего неоднократно одалживал тому деньги и покупал дорогие подарки. По его словам, в общей сложности Борода должен ему около миллиона рублей. Когда Яндиев отказался возвращать долг, Харитонов начал предупреждать знакомых о денежном положении бойца.

Спортсмен добавил, что 13 ноября они также начали разговаривать о деньгах. «Он сказал, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — заявил Харитонов, добавив, что он не был готов к нападению и был уверен, что тот собирается вернуть ему деньги.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиева задержали, против него открыто два уголовных дела.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.