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Названа возможная причина драки бойца ММА Харитонова с «Бородой»

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Причиной драки бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова с другим бойцом Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода» мог стать денежный долг. Такую возможную версию конфликта назвал «Матч ТВ».

Как сообщает телеканал со ссылкой на знакомых с ситуацией людей, Яндиев задолжал Харитонову два миллиона рублей.

13 ноября на Сергея Харитонова напал неизвестный. Отмечалось, что злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, в результате бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки. Также стало известно, что российский боец ММА Адам Яндиев по прозвищу «Борода» накинулся на Харитонова после словесного конфликта. Харитонова госпитализировали, в субботу он будет прооперирован из-за перелома носа.

Как рассказал адвокат Харитонова Александр Кравцов, боец находится в больнице в «очень плохом состоянии». Тяжеловес намерен подать заявление в правоохранительные органы.

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