Харитонов рассказал о возможной операции за границей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов допустил, что после избиения после избиения бойцом Адамом Яндиевым по кличке Борода ему придется делать операцию за границей. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Тяжеловес отметил, что в России много хороших врачей и он уважает российских специалистов, однако некоторые операции, по его мнению, лучше делать в Израиле, Германии или США. «Операцию на носу я бы тоже хотел сделать за границей. Скорее всего, так и будет. Но пока точно сказать не могу. Еще решения не принял», — сказал Харитонов.

Ранее Харитонов рассказал, что у него сломаны орбитальная кость и нос, а также поврежден правый глаз. Такие травмы поставят паузу в его карьере минимум на три месяца.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.