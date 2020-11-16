Харитонов назвал сумму долга избившего его Бороды

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов назвал сумму долга избившего его бойца Адама Яндиева по кличке Борода. Его слова приводит ТАСС.

Харитонов заявил, что Яндиев должен ему больше двух миллионов рублей. «Там было не два миллиона, гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен», — рассказал 40-летний спортсмен.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег.