Призер Олимпиады поддержал избившего Харитонова бойца MMA

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов поддержал избившего Сергея Харитонова бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег. По его словам, как раз последний покупал тяжеловесу дорогие подарки и давал деньги в долг. После того как Харитонов стал распространять слухи о Яндиеве, тот начал искать встречи с ним и просил извиниться. «Я не за Яндиева, я за правду. Истинная причина в том, что Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева», — подытожил бывший депутат.

Ранее 16 ноября Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Он отказался признавать вину. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

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