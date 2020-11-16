Напавший на Харитонова боец MMA рассказал свою версию конфликта

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев рассказал свою версию конфликта с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Интервью со спортсменом вышло в YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

32-летний Яндиев заверил, что не применял кастет. Кроме того, боец утверждает, что Харитонов провоцировал конфликт и нанес бы первый удар сам, если бы его не опередил Яндиев.

Ранее 16 ноября Яндиев, в прошлом выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. По словам самого Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

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