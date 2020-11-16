Адвокат Мамаева оценил возможное наказание для избившего Харитонова бойца MMА

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева, избившего тяжеловеса Сергея Харитонова, может ждать наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом заявил Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, сообщает Sport.24.

По словам юриста, если будет доказано, что в качестве оружия действительно использовался кастет, то квалификация может быть вплоть до хулиганства (статья 213 УК России). Однако в пользу данной статьи идет тот факт, что инцидент произошел в общественном месте, и общественный порядок нарушался действиями обеих сторон, пояснил адвокат.

Кроме того, Бушманов добавил, что статья «Хулиганство» не включает причинение вреда здоровью, следовательно, будет применяться еще одна статья, например причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК России).

Ранее Яндиеву предъявили обвинение в нанесении легкого вреда здоровью. Он находится в ИВС-1. В столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что сокамерников у бойца нет, на условия он не жалуется.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после потерпевшего бойца госпитализировали. Яндиев задержали на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег.