Избившему Харитонова бойцу ММА предъявили обвинение

Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Адаму Яндиеву, избившему тяжеловеса Сергея Харитонова, предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Меркачева посетила Яндиева в изоляторе временного содержания ГУВД Москвы на Петровке.

«Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте», — рассказала наблюдатель.

Как подтвердили РИА Новости в столичной ОНК, Яндиев находится в ИВС-1. Отмечается, что сокамерников у бойца нет, на условия он не жалуется.

Ранее Харитонов назвал сумму долга избившего его бойца Адама Яндиева по кличке Борода. Он заявил, что Яндиев должен ему больше двух миллионов рублей.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Злоумышленник нанес Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Против него возбуждено два уголовных дела.

По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Изначально он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать. При этом бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов опроверг версию Харитонова о том, что Яндиев задолжал ему денег.