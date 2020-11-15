Избившего Харитонова бойца ММА задержали

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев, избивший тяжеловеса Сергея Харитонова, задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

32-летний спортсмен уже доставлен в отдел. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Ранее 15 ноября Яндиев высказался о конфликте с Харитоновым. Он анонсировал развернутое интервью по данной теме и обещал рассказать об отношениях с бойцом. Он призвал журналистов «не писать ересь со слов лжеца».

14 ноября в столичном ГУ МВД подтвердили, что в конфликте, в ходе которого пострадал Харитонов, участвовали три человека. Тогда же был задержан третий участник драки, личность которого не раскрывается.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.