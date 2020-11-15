Напавший на Харитонова боец MMA высказался о конфликте

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев высказался о конфликте с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Его слова приводит Чемпионат.com.

Напавший на Харитонова спортсмен анонсировал развернутое интервью по данной теме и обещал рассказать об отношениях с бойцом. Он призвал журналистов «не писать ересь со слов лжеца».

Ситуацию уже прокомментировал Харитонов. По его версии, нападению предшествовал разговор, в котором тяжеловес напомнил Яндиеву о денежном долге.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Яндиева задержали, против него открыто два уголовных дела.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Яндиев ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).