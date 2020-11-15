Избивший Харитонова боец ММА высказался о применении им в драке кастета

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев, избивший тяжеловеса Сергея Харитонова, высказался о применении им в драке кастета. Его слова доступны на сайте РЕН ТВ.

«Вы на эти руки посмотрите, там все видно. Надо детально все рассмотреть, был ли этот кастет», — заявил Яндиев. Он добавил, что расскажет «всю правду».

Ранее 15 ноября сообщалось, что Яндиев был задержан в Москве. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

14 ноября в столичном ГУ МВД подтвердили, что в конфликте, в ходе которого пострадал Харитонов, участвовали три человека. Тогда же был задержан третий участник драки, личность которого не раскрывается.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов, после чего бойца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа со смещением. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.