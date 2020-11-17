Избившего Харитонова бойца MMA выпустили на свободу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев, избивший коллегу и соотечественника Сергея Харитонова вышел на свободу. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмен покинул изолятор временного содержания (ИВС) в Москве, а также пообещал позже прокомментировать случившееся. Другие подробности не сообщаются.

Ранее 17 ноября Харитонов допустил, что после избиения ему придется делать операцию за границей. Также спортсмен рассказал, что у него сломаны орбитальная кость, нос и поврежден правый глаз. Травмы заставят его сделать паузу в карьере минимум на три месяца.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.