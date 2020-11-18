Врач засомневался в применении бойцом ММА кастета в драке с Харитоновым

Спортивный врач Валентин Беляевский засомневался в том, что российский боец смешанного стиля (ММА) Адам Яндиев применял кастет во время драки с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Его слова приводит Sport24.

«Не похоже на кастет. Если мы говорим про металлический кастет, то повреждения должны быть намного серьезнее. Металл прилично сечет кожу», — заметил он. Белявский пояснил, что это мог быть просто некий утяжелитель.

Врач добавил, что травмы, которые получил Харитонов, можно нанести и без кастета. «Орбитальную кость сломать не так трудно. Плотность костной ткани не отличается в зависимости от массы тела», — подчеркнул он.

15 ноября Яндиев также высказался об использовании им в драке кастета. Он попросил детально рассмотреть видеозаписи и пообещал впоследствии рассказать всю правду.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Яндиев нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов, после чего бойца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами орбитальной кости и носа со смещением. Против нападавшего возбуждено два уголовных дела.