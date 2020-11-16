Избившего Харитонова бойца ММА поместили в СИЗО

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева, избившего тяжеловеса Сергея Харитонова, взяли под стражу и поместили в следственный изолятор (СИЗО) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, спортсмена задержали на 48 часов. Все это время он проведет в камере СИЗО.

Яндиева задержали в столице накануне, 15 ноября. По словам самого Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Как заявил ветеран ММА, Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.