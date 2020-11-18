Федор Емельяненко порассуждал о досрочном завершении карьеры из-за коронавируса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко порассуждал о досрочном завершении карьеры из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

«Да, есть такой вариант», — ответил он на соответствующий вопрос. Емельяненко добавил, что его семья ждет завершения карьеры и поддерживает его.

17 ноября Емельяненко раскритиковал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за недопустимое поведение. Он заявил, что не любит, когда бойцы больше говорят, чем делают.

Также он высказался о решении чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Емельяненко пояснил, что спортсмен всегда сам чувствует, когда ему уходить.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но в июле 2015-го возобновил карьеру. На данный момент его контракт с Bellator предусматривает проведение еще двух боев.