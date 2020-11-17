Федор Емельяненко раскритиковал Петра Яна за недопустимое поведение

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко раскритиковал поведение соотечественника Петра Яна. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Это хороший боец, но я не люблю, когда начинают больше говорить, чем доказывать делом на ринге. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца», — заявил Емельяненко. Он заметил при этом, что его замечания касаются любого спортсмена.

Ян неоднократно становился участником словесных перепалок с другими бойцами в сети. Так, в июле он ответил американцу Алджамейну Стерлингу, описавшему его победу над бразильцем Жозе Алду мемом из порно.

Ян — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. На его счету 15 побед и одно поражение в MMA.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но в июле 2015-го возобновил карьеру.

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