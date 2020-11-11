Исмаилов высказался об убийстве учителя во Франции выходцем из Чечни

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о ситуации во Франции, спровоцированной убийством школьного учителя выходцем из Чечни. Его слова приводит RT.

34-летний Исмаилов подчеркнул, что он против насилия. Спортсмен выступил от имени бойцов-мусульман. «Мы не поддерживаем то, что именно он сделал. Но вышло так, что в наших заявлениях акцент был сделан на самих карикатурах, а не на действиях этого человека», — заявил Исмаилов.

30 октября другой российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, который пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии. Так политик отреагировал на убийство французского учителя Самюэля Пати. Последний продемонстрировал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. 18-летний Абдулах Анзоров подкараулил преподавателя у колледжа и убил его.

Исмаилов известен по выступлениям в Fight Nights Global и Absolute Championship Akhmat. Летом он победил тяжеловеса Александра Емельяненко.