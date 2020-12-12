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Захарова прокомментировала античеченские санкции Великобритании

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Античеченские санкции, которые ввела в четверг Великобритания, основаны на безосновательных обвинениях в нарушении прав человека, у российского государства есть право ответить Лондону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства в субботу, 12 декабря.

«Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях», — написала Захарова.

Она же ранее назвала надуманными основания для санкций США, введенных против окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

В британский санкционный список попали бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев и заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов. Отдельно как ответственный за пытки и другие преступления против представителей сексуальных меньшинств там указан спецотряд быстрого реагирования «Терек».


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