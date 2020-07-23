Россия назвала обвинения в нарушении прав человека Кадыровым надуманными

Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова о нарушении прав человека надуманными. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя включение Кадырова и членов его семьи в черный список Госдепа, Захарова отметила, что часть политического бомонда США не отказалась от своего русофобского курса. «Хотелось бы задать, по-моему, вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям?» — удивилась Захарова. При этом она отказалась комментировать «надуманные обвинения».

20 июля Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.

В декабре 2018 года на заседании постоянного Совета ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

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