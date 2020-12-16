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Россия назвала решение проблемы с ядерным оружием США в Европе

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Москва считает серьезной проблему ядерных миссий НАТО в Европе, которые противоречат положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, его трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, нахождение американского ядерного оружия в Европе идет вразрез с первыми двумя статьями ДНЯО. При этом страны, в которых оно складируется, нарушают соглашения о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнула дипломат.

«Мы убеждены, что у этой проблемы (...) имеется только одно реалистичное решение. Оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США», — заявила Захарова. Она также назвала необходимыми ликвидацию всей инфраструктуры для его хранения и развертывания и отказ от учений, при которых военные неядерных стран НАТО обучались его применять.

Ранее в НАТО выступили против Договора о запрещении ядерного оружия, который должен вступить в силу 22 января 2021 года. Альянс указал, что соглашение «противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения».

30 ноября Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал альянс прекратить практику ядерных обменов, которая «приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса».

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