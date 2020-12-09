Россия рассказала об иллюзиях США победить в ядерном конфликте

Москва предостерегает Вашингтон от опасного стремления к военному превосходству. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Они [США] стремятся к безоговорочному военному превосходству, (...) это стремление подпитывается опаснейшей иллюзией относительно возможности победить в ядерном конфликте», — рассказал Рябков. Дипломат добавил, что Москва предостерегает США и международное сообщество от пагубных последствий подобного подхода.

Ранее сообщалось, что Россия передала американцам предложения относительно нового соглашения по контролю над вооружениями в качестве «пищи для размышлений». Один из неофициальных документов, предложенных Вашингтону, — это рамки будущего контроля над ядерным арсеналом. Другой документ касается продления текущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

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