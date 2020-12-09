Мир
 
Последние новости
Путин вспомнил времена дефицита в СССР
Гвен Стефани повторила свой культовый наряд из клипа 90-х для новой песни
Samsung вслед за Apple откажется от зарядника для смартфона
Путин объяснил ускорение инфляции в России
Оперативники ФСБ задержали генерала ФСИН за поборы с подчиненных
Лыжница провалилась в действующий вулкан и осталась жива
Законопроект о блокировке зарубежных ресурсов за цензуру приняли в первом чтении
Мюнхенскую конференцию по безопасности отложили
Власти Украины объявили о введении строгого карантина
Восьмилетняя россиянка спасла мать и бабушку от разъяренного фаната боев
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия рассказала об иллюзиях США победить в ядерном конфликте

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Москва предостерегает Вашингтон от опасного стремления к военному превосходству. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Они [США] стремятся к безоговорочному военному превосходству, (...) это стремление подпитывается опаснейшей иллюзией относительно возможности победить в ядерном конфликте», — рассказал Рябков. Дипломат добавил, что Москва предостерегает США и международное сообщество от пагубных последствий подобного подхода.

Ранее сообщалось, что Россия передала американцам предложения относительно нового соглашения по контролю над вооружениями в качестве «пищи для размышлений». Один из неофициальных документов, предложенных Вашингтону, — это рамки будущего контроля над ядерным арсеналом. Другой документ касается продления текущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия предложила США «пищу для размышлений»
В НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России
Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии