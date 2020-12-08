Россия предложила США «пищу для размышлений»

Россия передала США предложения относительно нового соглашения по контролю над вооружениями в качестве «пищи для размышлений». Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке. Никакие варианты соглашений мы не передавали», — уточнил дипломат.

Один из неофициальных документов, предложенных Вашингтону, — это рамки будущего контроля над вооружениями. Рябков уточнил, что это «видение России того, как и куда двигаться дальше». Другой документ касается продления текущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Дипломат добавил, что Москва хочет видеть в соглашении не только «традиционные вооружения», но и все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи.

С 22 ноября США перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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