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США разорвали Договор по открытому небу

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Фото: ВВС США / Wikimedia

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

21 мая Вашингтон направил остальным странам-участницам документа уведомление о разрыве договора. Свою позицию США объяснили тем, что Москва якобы не соблюдает пункты этого соглашения. В частности, Белый дом заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона

С этого дня США не могут совершать инспекционные облеты территорий стран-участников договора, а также получать от них доступ к полученным во время полетов данным.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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