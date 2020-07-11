В МИД рассказали о будущем Договора по открытому небу

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу (ДОН) в интервью телеканалу «Дума-ТВ». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон будет убеждать союзников выйти из договора. И если они прислушаются к США, то судьба ДОН будет предрешена, и он прекратит свое существование.

Рябков заявил, что решение американской стороны выйти из договора является «абсолютно неоправданным». «Мотивы, по которым США приняли данное решение, неприемлемы. Попытка возложить на Россию ответственность за это решение недобросовестно», — сказал он.

Политик добавил, что американские власти стремятся максимально освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями.

21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году, сейчас в него входят 24 страны-участницы. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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