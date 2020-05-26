Россия отказалась истерить из-за выхода США из Договора по открытому небу

Россия отказывается истерить из-за выхода США из Договора по открытому небу, максимально взвешенно подойдя к анализу. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС
«Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу», — отметил глава МИД. Лавров подчеркнул, что при его проведении будут учитываться как национальные интересы страны, так и интересы союзников, включая Белоруссию. Эта страна образует с Россией одну группу стран в рамках Договора по открытому небу.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу. По ее словам, американская сторона не собиралась обсуждать с Москвой появлявшиеся претензии.
О решении США выйти из договора стало известно 21 мая. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.
Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.