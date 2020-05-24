Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу в эфире программы «Своя правда», пишет РИА Новости.

По ее словам, американская сторона не собиралась обсуждать с Москвой появлявшиеся претензии. «США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить», — отметила Захарова.

Раннее стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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