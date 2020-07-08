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Россия рассказала о реакции стран на выход США из Договора по открытому небу

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о реакции стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН). Его слова цитирует РИА Новости.

«Большинство участников конференции отметили важность договора (...), высказали сожаление по поводу выхода из него США. При этом ряд стран выразил "понимание" его мотивов и призвал Россию "вернуться к полному выполнению ДОН"», — отметил Рябков.

По его словам, партнеры осознают, какие негативные последствия повлечет выход США из ДОН, однако они не готовы пойти на урегулирование взаимных претензий и предпочитают «ограничиться рассмотрением важных, но не коренных вопросов».

В конце июня в Госдепартаменте сообщали, что США все еще готовы работать с Россией ради решения вопросов в рамках ДОН. Подчеркивалось, что Вашингтон продолжит сотрудничать с партнерами и союзниками «в ответ на допускаемые Россией нарушения».

21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году, сейчас в него входят 24 страны-участницы. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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