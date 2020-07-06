Россия оценила переговоры с США по открытому небу

России и США не удалось сблизить позиции относительно Договора по открытому небу (ДОН). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ставил ультиматумы, на которые Москва не хотела соглашаться. Помимо этого, американская сторона выдвигала «беспочвенные претензии» и обвиняла российскую в нарушениях. Рябков подчеркнул, что, несмотря на это, Россия не уходит от диалога — однако требует, чтобы он был равноправным и взаимоуважительным.

Он отметил, что на следующей неделе в Вене пройдет заседание консультативной комиссии по ДОН. Россия призвала все страны-участницы найти единое решение, чтобы урегулировать претензии.

В конце июня в Госдепартаменте сообщали, что США все еще готовы работать с Россией ради решения вопросов в рамках ДОН. Подчеркивалось, что Вашингтон продолжит сотрудничать с партнерами и союзниками «в ответ на допускаемые Россией нарушения».

21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно ему, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru